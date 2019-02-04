Небольшой самолет упал на жилые дома в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Небольшой самолет упал в воскресенье на территории жилого района вблизи Анахайма (штат Калифорния). Об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны города, информирует УНН.
По данным местного филиала телеканала ABC, на месте падения самолета, речь идет о двухмоторном самолете Cessna 414, начался пожар. Огнем охвачены не менее двух домов.
В результате инцидента два человека погибли и столько же пострадали, сообщается в Twitter службы пожарной охраны округа Ориндж.
Пострадавшие госпитализированы.
Напоминаем, легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, попал в авиакатастрофу, упав в море у побережья американского штата Флорида. Об этом сообщил местный телеканал WPTV со ссылкой на Береговую охрану США.