Біля берегів Флориди впав легкомоторний літак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Легкомоторний літак Piper (PA-32R), на борту якого перебували двоє людей, потрапив в авіакатастрофу, впавши в море біля узбережжя американського штату Флорида. Про це повідомив місцевий телеканал WPTV з посиланням на Берегову охорону США, інформує УНН.
За даними телеканалу, аварія сталася в 37 км на схід від міста Палм-Біч. Літак здійснював переліт на Багамські острови.
Берегова охорона займається пошуком людей, які перебували на борту Piper. Розслідуванням причин того, що сталося займається Національне управління з безпеки на транспорті.
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