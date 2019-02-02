У берегов Флориды упал легкомоторный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, попал в авиакатастрофу, упав в море у побережья американского штата Флорида. Об этом сообщил местный телеканал WPTV со ссылкой на Береговую охрану США, передает УНН.
По данным телеканала, авария произошла в 37 км к востоку от города Палм-Бич. Самолет совершал перелет на Багамские острова.
Береговая охрана занимается поиском людей, находившихся на борту Piper. Расследованием причин случившегося занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.
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