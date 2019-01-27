З'явилось відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22М3
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У мережі з'явилось відео авіакатастрофи російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3 в Мурманській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал Mash.
На відео видно, як у літака під час жорсткого приземлення відриває носову частину, після чого бомбардувальник охоплює полум’я.
Нагадаємо, бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії у вівторок під час посадки на аеродромі в Мурманської області.
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Попередньою причиною катастрофи став сніговий заряд.
Як повідомляв УНН, в результаті аварії загинули три члени екіпажу, один вижив.
Нагадаємо, два винищувачі F-22, два винищувачі CF-18, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS ВПС США і Канади були підняті в суботу в повітря в зв’язку з польотом двох російських стратегічних ракетоносців Ту-160 в небі над Північним Льодовитим океаном недалеко від Канади.