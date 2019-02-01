У токійському аеропорту літак через сніг з'їхав з рульової доріжки

Літак прилетів в Токіо з Нью-Делі, ніхто з 200 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, не постраждав. Як зазначив пілот лайнера, ліва частина шасі під час руху потрапила на припорошену снігом слизьку ділянку покриття і він не зміг впоратися з керуванням.

В результаті інциденту частина руліжних доріжок в аеропорту була закрита протягом години. Пасажирів доставили в термінал на автобусах. Літак відбуксирують на стоянку за допомогою спецтехніки.

Як повідомляв УНН, літак американської авіакомпанії JetBlue зробив в четвер вимушену посадку в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса після того, як в нього, ймовірно, вдарила блискавка.