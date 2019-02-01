В токийском аэропорту самолет из-за снега съехал с рулежной дорожки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Авиалайнер Boeing 787 японской компании Japan Airlines выкатился в пятницу утром за пределы рулежной дорожки в токийском аэропорту Нарита из-за снега, который выпал ночью. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.
Самолет прилетел в Токио из Нью-Дели, никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Как отметил пилот лайнера, левая часть шасси во время движения попала на припорошенный снегом скользкий участок покрытия и он не смог справиться с управлением.
В результате инцидента часть рулежных дорожек в аэропорту была закрыта в течение часа. Пассажиров доставили в терминал на автобусах. Самолет отбуксируют на стоянку с помощью спецтехники.
Как сообщал УНН, самолет американской авиакомпании JetBlue совершил в четверг вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как у него, вероятно, ударила молния.