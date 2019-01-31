Через удар блискавки в Лос-Анджелесі вимушену посадку здійснив авіалайнер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Літак американської авіакомпанії JetBlue зробив в четвер вимушену посадку в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса після того, як в нього, ймовірно, вдарила блискавка. Про це повідомила телекомпанія KTLA з посиланням на представників авіакомпанії, інформує УНН.
Літак, на борту якого перебували 153 пасажири і члени екіпажу, виконував рейс в Нью-Йорк. Відразу після зльоту, за даними телекомпанії, пілот повідомив наземним службам про те, що в літак, можливо, вдарила блискавка. Даних про те, чи постраждав хто-небудь з пасажирів або членів екіпажу, не наводиться.
За даними журналу Time, останній випадок, коли удар блискавки став причиною загибелі повітряного судна, стався в США в 1967 році. За інформацією Національної мережі спостереження за блискавками (National Lightning Detection Network), на які посилався журнал Forbes, в 2018 році на території США було зафіксовано понад 17,8 млн потужних грозових розрядів.
Нагадуємо, в Сінгапурі у пасажирського літака під час польоту тріснуло лобове скло.