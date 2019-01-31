Через удар блискавки в Лос-Анджелесі вимушену посадку здійснив авіалайнер

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Літак американської авіакомпанії JetBlue зробив в четвер вимушену посадку в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса після того, як в нього, ймовірно, вдарила блискавка. Про це повідомила телекомпанія KTLA з посиланням на представників авіакомпанії, інформує УНН.