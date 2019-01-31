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В Сінгапурі у пасажирського літака під час перельоту тріснуло лобове скло

В Сінгапурі у пасажирського літака під час перельоту тріснуло лобове скло

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Літак сінгапурської бюджетної авіакомпанії Scoot через три години після зльоту змушений був повернутися в аеропорт через тріснуте зовнішнього скла кабіни пілотів. Про це повідомляє в четвер видання The Straits Times з посиланням на заяву перевізника, передає УНН.

"Ніяких серйозних наслідків того, що сталося зафіксовано не було, тиск в кабіні і в літаку в цілому залишалося на допустимому рівні", - наголошується в повідомленні.

На борту Boeing 787, який в середу виконував політ з Сінгапуру до міста Голд-Кост в Австралії, перебував 341 пасажир. Через кілька годин після приземлення в аеропорту Чангі всі вони вилетіли на резервному лайнері авіаперевізника.

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Приблизно три тижні тому також Boeing 787 цій же компанії здійснив екстрену посадку в Сінгапурі приблизно через годину після вильоту через несправність в метеорологічному радарі. В цілому за останні два місяці було зафіксовано 10 великих інцидентів навколо Scoot, які в основному були пов'язані з несправностями даного типу повітряного судна.

Як повідомляв УНН, на французькому пляжі були виявлені частини сидінь літака, на якому нападник футбольного клубу "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала летів у Кардіфф.

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