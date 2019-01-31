В Сінгапурі у пасажирського літака під час перельоту тріснуло лобове скло

КИЇВ. 31 січня. УНН. Літак сінгапурської бюджетної авіакомпанії Scoot через три години після зльоту змушений був повернутися в аеропорт через тріснуте зовнішнього скла кабіни пілотів. Про це повідомляє в четвер видання The Straits Times з посиланням на заяву перевізника, передає УНН.