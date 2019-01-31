В Сингапуре у пассажирского самолета во время перелета треснуло лобовое стекло
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Самолет сингапурской бюджетной авиакомпании Scoot через 3 часа после взлета вынужден был вернуться в аэропорт из-за треснувшего внешнего стекла кабины пилотов. Об этом сообщает в четверг издание The Straits Times со ссылкой на заявление перевозчика, передает УНН.
“Никаких серьезных последствий случившегося зафиксировано не было, давление в кабине и в самолете в целом оставалось на допустимом уровне”, — отмечается в сообщении.
На борту Boeing 787, который в среду выполнял полет из Сингапура в город Голд-Кост в Австралии, находился 341 пассажир. Через несколько часов после приземления в аэропорту Чанги все они вылетели на резервном лайнере авиаперевозчика.
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Примерно три недели назад также Boeing 787 этой же компании совершил экстренную посадку в Сингапуре примерно через час после вылета из-за неисправности в метеорологическом радаре. В целом за последние два месяца было зафиксировано 10 крупных инцидентов вокруг Scoot, которые в основном были связаны с неисправностями данного типа воздушного судна.
Как сообщал УНН, на французском пляже были обнаружены части сидений самолета, на котором нападающий футбольного клуба “Кардифф Сити” Эмилиано Сала летел в Кардифф.