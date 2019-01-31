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Підозрілий російський літак повертається з Венесуели в РФ

Підозрілий російський літак повертається з Венесуели в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Літак авіакомпанії Nordwind, який з невідомими цілями виконував рейс до Каракаса, повертається в Москву. Про це свідчать дані сервісу Flightradar, передає УНН.

Борт покинув Венесуелу близько 17 години за місцевим часом. Його прибуття в аеропорт Внуково очікується о 4:29 ранку за московським часом.

Раніше депутат венесуельського парламенту Хосе Гeрра заявив, що Центробанк планує вивезти з країни 20 тонн золота імовірно рейсом російської авіакомпанії.

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Як повідомляв УНН, російський Boeing 777 прилетів в Каракас у вівторок, 29 січня. Влада Венесуели заперечували його існування. У свою чергу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Москва не в курсі знаходження російського літака в Венесуелі.

Сама авіакомпанія підтвердила видання “Новая газета” виконання рейсу в Каракас. Стверджується, що на борту літака не було пасажирів.

Джерело Bloomberg підтвердив відвантаження 20 тонн золота Центробанком. Це приблизно 20 відсотків золотого запасу Венесуели.

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Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Венесуели прибули бійці приватної військової компанії (ПВК) “групи Вагнера”, щоб посилити безпеку для президента Ніколаса Мадуро через нестабільну політичну ситуацію в країні.

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