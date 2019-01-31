Подозрительный российский самолет возвращается из Венесуэлы в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Самолет авиакомпании Nordwind, который с неизвестными целями выполнял рейс в Каракас, возвращается в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает УНН.
Борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково ожидается в 4:29 утра по московскому времени.
Ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота вероятно рейсом российской авиакомпании.
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Как сообщал УНН, российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолета в Венесуэле.
Сама авиакомпания подтвердила изданию "Новая газета" выполнение рейса в Каракас. Утверждается, что на борту самолета не было пассажиров.
Источник Bloomberg подтвердил отгрузки 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.
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Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Венесуэлу прибыли бойцы частной военной компании (ПГК) "группы Вагнера", чтобы усилить безопасность для президента Николаса Мадуро за нестабильной политической ситуации в стране.