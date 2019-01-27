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Кремль заперечує відправку російських найманців до Венесуели

Кремль заперечує відправку російських найманців до Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відправляла до Венесуели найманців для охорони президента Ніколаса Мадуро. Його легітимність не визнає венесуельська опозиція і ряд країн, в тому числі США. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Та ні, звичайно”, — прокоментував він слова ведучого про відправку 400 найманців, в програмі “Москва. Кремль. Путін”.

“У страху очі великі”, — додав Пєсков.

Нагадаємо, 25 січня агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило про відправку співробітників російської приватної військової компанії в Каракас. Reuters уточнює, що мова йде, ймовірно, про пов’язаних з Кремлем бійців “ПВК Вагнера”, які раніше брали участь в конфліктах в Україні та Сирії.

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ПВК “Вагнер” пов’язують із наближеним до Путіна мільярдером Євгеном Пригожиним, якого ще називають “кухарем Путіна”.

Раніше повідомлялось, що у країні відбувались масові протести та сутички з поліцією. Під час протестів щонайменше 791 особа була затримана, а кількість загиблих у сутичках склала як мінімум 26 людей.

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У Венесуелі проходять масові виступи проти чинного президента Ніколаса Мадуро. 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд країни, проголосив себе виконуючим обов’язки президента. США і ряд інших країн заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом республіки. Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

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