Кремль заперечує відправку російських найманців до Венесуели

КИЇВ. 28 січня. УНН. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відправляла до Венесуели найманців для охорони президента Ніколаса Мадуро. Його легітимність не визнає венесуельська опозиція і ряд країн, в тому числі США. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.