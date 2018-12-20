В СБУ заявили про діяльність бойовиків "Вагнера" у ЦАР

"30 липня 2018 року в Центральноафриканській республіці були вбиті російські журналісти – О.Джемаль, К.Радченко та О.Расторгуєв, які за інформацією ЗМІ проводили розслідування незаконної діяльності російських найманців у цій країні. При цьому, російська влада відразу заперечила факт присутності терористів ПВК "Вагнера" в ЦАР. Однак, отримана СБУ інформація у черговий раз викриває брехню офіційних осіб РФ. За наявними даними найманці ПВК "Вагнера" були спрямовані до ЦАР керівництвом ГУ ГШ ЗС РФ ще на початку 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє СБУ, структурою прикриття терористів є комерційна фірма, афілійована з російським бізнесменом Є.Пригожином – ТОВ "М-Фінанс". При цьому, доставка в Африку частини найманців здійснювалася безпосередньо приватним літаком Є.Пригожина.

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Згідно із наявними в СБУ матеріалами, до завдань "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" в ЦАР входить здійснення інструкторської підготовки членів місцевих воєнізованих формувань, а також забезпечення таємного вивезення дорогоцінного каміння (алмазів) з території Центральноафриканській республіці до РФ в інтересах збагачення вищого керівництва держави та російських спецслужб.

Встановлено 37 громадян РФ, які залучаються керівництвом військової розвідки РФ на ротаційній основі до виконання службових завдань в ЦАР у складі "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс". Серед них вже ідентифіковано персоналії 10 найманців, які безпосередньо знаходилися в ЦАР в день вбивства російських журналістів. Більшість з цих осіб брали учать у терористичній діяльності на Сході України і в Сирії, за що були відзначені державними нагородами РФ.

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За матеріалами СБУ, отримання спецслужбами РФ інформації про виїзд російських журналістів до ЦАР, керівник "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" Захаров В.М. отримав категоричний наказ вжити вичерпних заходів для недопущення витоку інформації про присутність російських терористів у цій африканській країні. Усе вищезазначене свідчить, що сьогоднішня заява Президента РФ В.Путіна стосовно найманців ПВК "Вагнера" у ЦАР та обставин вбивства російських журналістів О.Джемаля, К.Радченко та О.Расторгуєва є свідомою брехнею. Матеріали ж СБУ можуть стати "ключем" для встановлення і затримання конкретних виконавців цього зухвалого злочину не "когда-нибудь", а найближчим часом.

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Також, СБУ презентує спеціальний інформаційний буклет щодо терористичної діяльності в Україні позаштатного підрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою ПВК "Вагнера". Буклет виданий українською і англійською мовами та містить QR-код для прямого доступу до узагальненої інформації СБУ та українських волонтерів про кадровий склад та злочини російських найманців, у тому числі перехоплені розмови керівників ПВК "Вагнера" з кураторами з числа генералів Генерального штабу ЗС РФ.

Служба безпеки України повідомляє, що найближчими днями відбудеться спеціальний брифінг контррозвідки СБУ щодо затримання на сході України 3-х агентурно-бойових груп російської військової розвідки.

Нагадаємо, 21 листопада, Служба безпеки України оприлюднила дані російських найманців ПВК "Вагнера", які, зокрема, воювали на Донбасі.



