В СБУ заявили про діяльність бойовиків "Вагнера" у ЦАР

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 27701 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 66500 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 57549 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 72770 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 89788 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86058 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 170689 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99625 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72469 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328389 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 12164 перегляди

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 9542 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 39308 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 12450 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 10475 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 170696 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328393 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261614 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372564 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 27710 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15737 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21022 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26939 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47791 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В СБУ заявили про діяльність бойовиків "Вагнера" у ЦАР

Київ • УНН

 • 7740 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Служба безпеки України заявила про діяльність бойовиків "Вагнера" у Центральноафриканській республіці. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБ України.

В СБУ заявили про діяльність бойовиків "Вагнера" у ЦАР

"30 липня 2018 року в Центральноафриканській республіці були вбиті російські журналісти – О.Джемаль, К.Радченко та О.Расторгуєв, які за інформацією ЗМІ проводили розслідування незаконної діяльності російських найманців у цій країні. При цьому, російська влада відразу заперечила факт присутності терористів ПВК "Вагнера" в ЦАР. Однак, отримана СБУ інформація у черговий раз викриває брехню офіційних осіб РФ. За наявними даними найманці ПВК "Вагнера" були спрямовані до ЦАР керівництвом ГУ ГШ ЗС РФ ще на початку 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє СБУ, структурою прикриття терористів є комерційна фірма, афілійована з російським бізнесменом Є.Пригожином – ТОВ "М-Фінанс". При цьому, доставка в Африку частини найманців здійснювалася безпосередньо приватним літаком Є.Пригожина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ повідомила про підозру у теракті 33 особам за цей рік

Згідно із наявними в СБУ матеріалами, до завдань "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" в ЦАР входить здійснення інструкторської підготовки членів місцевих воєнізованих формувань, а також забезпечення таємного вивезення дорогоцінного каміння (алмазів) з території Центральноафриканській республіці до РФ в інтересах збагачення вищого керівництва держави та російських спецслужб.

Встановлено 37 громадян РФ, які залучаються керівництвом військової розвідки РФ на ротаційній основі до виконання службових завдань в ЦАР у складі "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс". Серед них вже ідентифіковано персоналії 10 найманців, які безпосередньо знаходилися в ЦАР в день вбивства російських журналістів. Більшість з цих осіб брали учать у терористичній діяльності на Сході України і в Сирії, за що були відзначені державними нагородами РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СБУ розповіли про розслідування справи щодо конфлікту між САП та НАБУ

За матеріалами СБУ, отримання спецслужбами РФ інформації про виїзд російських журналістів до ЦАР, керівник "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" Захаров В.М. отримав категоричний наказ вжити вичерпних заходів для недопущення витоку інформації про присутність російських терористів у цій африканській країні. Усе вищезазначене свідчить, що сьогоднішня заява Президента РФ В.Путіна стосовно найманців ПВК "Вагнера" у ЦАР та обставин вбивства російських журналістів О.Джемаля, К.Радченко та О.Расторгуєва є свідомою брехнею. Матеріали ж СБУ можуть стати "ключем" для встановлення і затримання конкретних виконавців цього зухвалого злочину не "когда-нибудь", а найближчим часом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російського розвідника судитимуть за збір секретних даних у Нацгвардії

Також, СБУ презентує спеціальний інформаційний буклет щодо терористичної діяльності в Україні позаштатного підрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою ПВК "Вагнера". Буклет виданий українською і англійською мовами та містить QR-код для прямого доступу до узагальненої інформації СБУ та українських волонтерів про кадровий склад та злочини російських найманців, у тому числі перехоплені розмови керівників ПВК "Вагнера" з кураторами з числа генералів Генерального штабу ЗС РФ.

Служба безпеки України повідомляє, що найближчими днями відбудеться спеціальний брифінг контррозвідки СБУ щодо затримання на сході України 3-х агентурно-бойових груп російської військової розвідки.

Нагадаємо, 21 листопада, Служба безпеки України оприлюднила дані російських найманців ПВК "Вагнера", які, зокрема, воювали на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,828.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,548.35