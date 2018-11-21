У СБУ оприлюднили дані низки найманців "групи Вагнера", які воювали на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Служба безпеки України оприлюднила дані російських найманців ПВК "Вагнера", які, зокрема, воювали на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Як зазначили у прес-службі, таким чином СБУ “приєднується до ініціативи російського МЗС, яке запустило флешмоб-плагіат #ИхТамНет”.
Так, минулого тижня Міністерство закордонних справ РФ закликало позначати хештегом #ИхТамНет “докази виявів ксенофобії і неонацизму в Україні”.
“Під цим хештегом оприлюднюємо чергову добірку персональних даних найманців ПВК "Вагнера", які, зокрема, брали учать у бойових діях на українському Донбасі. Спеціально для Марії Захарової — прізвища № 59, № 60 та № 61 російських "іхтамнетів", які загинули внаслідок "пригожинського наступу" 07.02.2018 у сирійському Дейр-ез-Зорі”, — йдеться в повідомленні СБУ.
У повідомленні також зазначено, що тіла загиблих, за “традицією”, були видані рідним тільки у квітні місяці, аби не заважати виборам президента РФ.
Нагадаємо, у жовтні цього року СБУ оприлюднило список 206 найманців ПВК “Вагнера”, що воювали в Україні та Сирії.