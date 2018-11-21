В СБУ обнародовали данные ряда наемников "группы Вагнера", которые воевали на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала данные российских наемников ЧВК "Вагнера", которые, в частности, воевавали на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отметили в пресс-службе, таким образом СБУ "присоединяется к инициативе российского МИД, которое запустило флешмоб-плагиат #ИхТамНет".
Так, на прошлой неделе Министерство иностранных дел РФ призвало обозначать хэштегом #ИхТамНет "доказательства проявлений ксенофобии и неонацизма в Украине".
"Под этим хэштегом публикуем очередную подборку персональных данных наемников ЧВК "Вагнера", которые, в частности, принимали участие в боевых действиях на украинском Донбассе. Специально для Марии Захаровой - фамилии № 59, № 60 и № 61 российских "ихтамнетив", погибших в результате "пригожинського наступления" 07.02.2018 в сирийском Дейр-эз-Зоре", - говорится в сообщении СБУ.
В сообщении также отмечается, что тела погибших, по "традиции", были выданы родным только в апреле, чтобы не мешать выборам президента РФ.
Напомним, в октябре этого года СБУ обнародовало список 206 наемников ЧВК "Вагнера" , воевавших в Украине и Сирии.