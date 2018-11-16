Клімкін назвав російську революцію 1917 року кривавим флешмобом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У 1917 році в Росії розпочався і досі триває кривавий флешмоб, який забрав мільйони життів. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
“Тут МЗС РФ вирішив покреативити і запускає якийсь флешмоб. Досвід у них, звичайно, неабиякий: у 1917 в Росії розпочався і досі триває кривавий флешмоб, який забрав мільйони життів. Сьогодні вірні послідовники більшовицьких традицій продовжують вбивати на окупованому Донбасі і українському Криму”, — написав міністр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін під час виступу у Вашингтоні закликав до посилення санкцій проти РФ
Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ РФ закликало позначати хештегом #ИхТамНет “докази виявів ксенофобії і неонацизму в Україні”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін пообіцяв Росії покарання за “вибори” в ОРДЛО
Довідка: революційні події у Російській імперії 1917 року змінили державний лад у країні. На першому етапі революції була повалена монархія, на другому більшовики встановили Владу Рад. Революція розпочалася у березні і переросла у громадянську війну в 1918.
Тут МЗС РФ вирішив покреативити і запускає якись флешмоб.Досвід у них,звичайно,неабиякий:у 1917 в Росії розпочався і досі триває кривавий флешмоб,який забрав мільйони життів.Сьогодні вірні послідовники більшовицьких традицій продовжують вбивати на окупованому Донбасі і Криму.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 ноября 2018 г.