Клімкін назвав російську революцію 1917 року кривавим флешмобом

ukru
Ексклюзив
11:21 • 7575 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 33355 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 40634 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 48899 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 70057 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 119937 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 223348 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 518788 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478826 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 469149 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.6 м/с
52 %
753 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 128009 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 122803 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 114750 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 88247 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 68764 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 40889 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 119992 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 474343 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 555612 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 477697 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 20229 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 33256 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 181846 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 177880 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 177608 перегляди
Актуальне
Клімкін назвав російську революцію 1917 року кривавим флешмобом

Клімкін назвав російську революцію 1917 року кривавим флешмобом

Київ • УНН

 • 10311 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У 1917 році в Росії розпочався і досі триває кривавий флешмоб, який забрав мільйони життів. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.

“Тут МЗС РФ вирішив покреативити і запускає якийсь флешмоб. Досвід у них, звичайно, неабиякий: у 1917 в Росії розпочався і досі триває кривавий флешмоб, який забрав мільйони життів. Сьогодні вірні послідовники більшовицьких традицій продовжують вбивати на окупованому Донбасі і українському Криму”, — написав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін під час виступу у Вашингтоні закликав до посилення санкцій проти РФ

Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ РФ закликало позначати хештегом #ИхТамНет “докази виявів ксенофобії і неонацизму в Україні”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін пообіцяв Росії покарання за “вибори” в ОРДЛО

Довідка: революційні події у Російській імперії 1917 року змінили державний лад у країні. На першому етапі революції була повалена монархія, на другому більшовики встановили Владу Рад. Революція розпочалася у березні і переросла у громадянську війну в 1918.

Тут МЗС РФ вирішив покреативити і запускає якись флешмоб.Досвід у них,звичайно,неабиякий:у 1917 в Росії розпочався і досі триває кривавий флешмоб,який забрав мільйони життів.Сьогодні вірні послідовники більшовицьких традицій продовжують вбивати на окупованому Донбасі і Криму.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 ноября 2018 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.72
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21