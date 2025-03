Клімкін під час виступу у Вашингтоні закликав до посилення санкцій проти РФ

Він виступив з різкою критикою на адресу уряду Росії, яке, цитуючи головного українського дипломата, “хоче знищити вільну і демократичну Україну”. “Існуючі санкції по відношенню до РФ не тільки повинні залишатися в силі, вони повинні бути посилені в подальшому”, — сказав глава дипломатичної служби України.

Також напередодні, згідно повідомленню Посольства України у Сполучених Штатах, відбулася зустріч Міністра закордонних справ України та Посла України в США Валерія Чалого з Головою Комітету із закордонних відносин Сенату США Робертом Коркером та Співголовою Комітету Робертом Менендесом.

“У ході зустрічі обговорено актуальні питання взаємодії з Конгресом США, насамперед на напрямі подальшого посилення тиску на РФ. Міністр закордонних справ України поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму, а також щодо здійснюваних в Україні реформ”, — повідомили у посольстві.

Також у Вашингтоні Павло Клімкін, разом з Послом України та представниками діаспори поклали квіти до Меморіалу жертв Голодомору в американській столиці.

In Washington FM @PavloKlimkin, Ambassador Chaly &representatives of Ukrainian diaspora laid the symbolic bundles of wheat to #Holodomor Genocide Memorial.

In an hour we start the Forum dedicated to this horrible tragedy committed by the Soviet regime against Ukrainian people pic.twitter.com/P5t6ebrxlI

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 15 листопада 2018 р.

Нагадуємо, Комітет Генасамблеї ООН прийняв резолюцію, яка засуджує порушення прав людини в Криму.