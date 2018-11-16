Клімкін під час виступу у Вашингтоні закликав до посилення санкцій проти РФ

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова МЗС України Павло Клімкін вважає, що існуючі санкції по відношенню до Росії повинні залишатися в силі і що їх потрібно посилити. Таку точку зору він озвучив у четвер, виступаючи у вашингтонському Фонді спадщини з нагоди 85-х роковин Голодомору в Україні в 1932-1933 роках, передає УНН з посиланням на трансляцію подію на офіційному сайті організації.