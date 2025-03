Климкин во время выступления в Вашингтоне призвал к ужесточению санкций против РФ

Он выступил с резкой критикой в адрес правительства России, которое, цитируя главного украинского дипломата, “хочет уничтожить свободную и демократическую Украину”. “Существующие санкции в отношении РФ не только должны оставаться в силе, они должны быть усилены в дальнейшем”, — сказал глава дипломатической службы Украины.

Также накануне, согласно сообщению Посольства Украины в Соединенных Штатах, состоялась встреча Министра иностранных дел Украины и Посла Украины в США Валерия Чалого с Председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом.

“В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы взаимодействия с Конгрессом США, прежде всего на направлении дальнейшего усиления давления на РФ. Министр иностранных дел Украины проинформировал собеседников об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также по осуществляемых в Украине реформ”, — сообщили в посольстве.

Также в Вашингтоне Павел Климкин, вместе с Послом Украины и представителями диаспоры возложили цветы к Мемориалу жертв Голодомора в американской столицы.

In Washington FM @PavloKlimkin , Ambassador Chaly & representatives of Ukrainian diaspora laid the symbolic bundles of wheat to #Holodomor Genocide Memorial.

In an hour we start the Forum dedicated to this horrible tragedy committed by the Soviet regime against Ukrainian people pic.twitter.com/P5t6ebrxlI

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 15 ноября 2018

Напоминаем, Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму.