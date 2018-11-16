Климкин во время выступления в Вашингтоне призвал к ужесточению санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что существующие санкции по отношению к России должны оставаться в силе и что их нужно усилить. Такую точку зрения он озвучил в четверг, выступая в вашингтонском Фонде наследия по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине в 1932-1933 годах, передает УНН со ссылкой на трансляцию события на официальном сайте организации.
Он выступил с резкой критикой в адрес правительства России, которое, цитируя главного украинского дипломата, “хочет уничтожить свободную и демократическую Украину”. “Существующие санкции в отношении РФ не только должны оставаться в силе, они должны быть усилены в дальнейшем”, — сказал глава дипломатической службы Украины.
Также накануне, согласно сообщению Посольства Украины в Соединенных Штатах, состоялась встреча Министра иностранных дел Украины и Посла Украины в США Валерия Чалого с Председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом.
“В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы взаимодействия с Конгрессом США, прежде всего на направлении дальнейшего усиления давления на РФ. Министр иностранных дел Украины проинформировал собеседников об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также по осуществляемых в Украине реформ”, — сообщили в посольстве.
Также в Вашингтоне Павел Климкин, вместе с Послом Украины и представителями диаспоры возложили цветы к Мемориалу жертв Голодомора в американской столицы.
In Washington FM @PavloKlimkin , Ambassador Chaly & representatives of Ukrainian diaspora laid the symbolic bundles of wheat to #Holodomor Genocide Memorial.
In an hour we start the Forum dedicated to this horrible tragedy committed by the Soviet regime against Ukrainian people pic.twitter.com/P5t6ebrxlI
Напоминаем, Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму.