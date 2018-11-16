Климкин назвал российскую революцию 1917 года кровавым флэшмобом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В 1917 году в России начался и до сих пор продолжается кровавый флешмоб, который унес миллионы жизней. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает УНН.
"Здесь МИД РФ решил покреативить и запускает какой-то флешмоб. Опыт у них, конечно, большой: в 1917 в России начался и до сих пор продолжается кровавый флешмоб, который унес миллионы жизней. Сегодня верные последователи большевистских традиций продолжают убивать на оккупированном Донбассе и украинском Крыма", - написал министр.
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Отметим, ранее Министерство иностранных дел РФ призвало обозначать хэштегом #ИхТамНет "доказательства проявлений ксенофобии и неонацизма в Украине".
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Справка: революционные события в Российской империи 1917 изменили государственный строй в стране. На первом этапе революции была свергнута монархия, во втором большевики установили Власть Советов. Революция началась в марте и переросла в гражданскую войну в 1918.
Здесь МИД РФ решил покреативить и запускает какой-либо флешмоб.Досвид у них, конечно, большой: в 1917 в России начался и до сих пор продолжается кровавый флешмоб, который унес миллионы життив.Сьогодни верные последователи большевистских традиций продолжают убивать на оккупированном Донбассе и Крыму.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 ноября 2018 г.