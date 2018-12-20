В СБУ заявили о деятельности боевиков "Вагнера" в ЦАР

"30 июля 2018 в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты - О.Джемаль, К.Радченко и О.Расторгуев, которые по информации СМИ проводили расследование незаконной деятельности российских наемников в этой стране. При этом, российские власти сразу опровергли факт присутствия террористов ЧВК "Вагнера" в ЦАР. Однако, полученная СБУ информация в очередной раз разоблачает ложь официальных лиц РФ. По имеющимся данным наемники ЧВК "Вагнера" были направлены в ЦАР руководством ГУ ГШ ВС РФ еще в начале 2018 ", - говорится в сообщении.

Как сообщает СБУ, структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная российским бизнесменом Е.Пригожином - ООО "М-Финанс". При этом, доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Е.Пригожина.

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Согласно имеющимся в СБУ материалами, в задачи "службы безопасности ООО "М-Финанс" в ЦАР входит осуществление инструкторской подготовки членов местных военизированных формирований, а также обеспечение тайного вывоза драгоценных камней (алмазов) с территории Центральноафриканской республики в РФ в интересах обогащения высшего руководства государства и российских спецслужб.

Установлено 37 граждан РФ, привлекаются руководством военной разведки РФ на ротационной основе к выполнению служебных задач в ЦАР в составе "службы безопасности ООО "М-Финанс". Среди них уже идентифицированы персоналии 10 наемников, которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов. Большинство из этих лиц участвовали в террористической деятельности на Востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами РФ.

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По материалам СБУ, полученая спецслужбами РФ информация о выезде российских журналистов в ЦАР, руководитель "службы безопасности ООО "М-Финанс" Захаров В.М. получил категорический приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране. Все вышесказанное свидетельствует, что сегодняшнее заявление Президента РФ В.Путина относительно наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР и обстоятельств убийства российских журналистов О.Джемаля, К.Радченко и О.Расторгуева является сознательной ложью. Материалы СБУ могут стать "ключом" для установления и задержания конкретных исполнителей этого дерзкого преступления не "когда-нибудь", а в ближайшее время.

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Также, СБУ представляет специальный информационный буклет о террористической деятельности в Украине внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК "Вагнера". Буклет издан на украинском и английском языках и содержит QR-код для прямого доступа к обобщенной информации СБУ и украинских волонтеров о кадровом составе и преступлениях российских наемников, в том числе перехваченные разговоры руководителей ЧВК "Вагнера" с кураторами из числа генералов Генерального штаба ВС РФ.

Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины 3-х агентурно-боевых групп российской военной разведки.

Напомним, 21 ноября, Служба безопасности Украины обнародовала данные российских наемников ЧВК "Вагнера", которые, в частности, воевавали на Донбассе.



