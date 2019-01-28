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З Москви до Каракаса вилетів загадковий цивільний рейс - ЗМІ

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У понеділок, 28 січня, з Москви у Каракас вилетів загадковий цивільний рейс Nordwind Airlines місткістю 500 осіб, повідомляє УНН з посиланням на "Нову Газету".

Так, о 14.00 з московського аеропорту Внуково в Каракас вилетів літак "Боїнг 777". Це чартерний рейс № 9801 компанії Nordwind Airlines. Авіакомпанія, що спеціалізується на чартерних туристичних маршрутах, раніше ніколи не здійснювала польотів до Венесуели.

За інформацією "Нової Газети", борт, що вилетів до Каракаса, тільки сьогодні вранці повернувся з Таїланду і відправився в новий рейс, заправившись під зав'язку і взявши на борт два екіпажі.

За даними Flightradar24, прибуття російського "Боїнга" в Каракас очікується о 20.00 за місцевим часом.

Як зазначає видання, російським туристам офіційно не рекомендовано відправлятися до Венесуели. МЗС Росії так само не повідомило, чи планується вивезення з країни кілька сот росіян.

Згідно з останньою інформацією "Нової газети", на борту літака, що вилетів з "Внуково" в Каракас, пасажирів не було.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Венесуели прибули бійці приватної військової компанії (ПВК) "групи Вагнера", щоб посилити безпеку для президента Ніколаса Мадуро через нестабільну політичну ситуацію в країні.

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