Из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В понедельник, 28 января, из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс Nordwind Airlines вместимостью 500 человек, сообщает УНН со ссылкой на “Новую Газету”.
Так, в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет “Боинг 777”. Это чартерный рейс № 9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.
По информации “Новой Газеты”, вылетевший в Каракас борт только сегодня утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа.
По данным Flightradar24, прибытие российского “Боинга” в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.
Как отмечает издание, российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. МИД России так же не сообщил, планируется ли вывезти из страны несколько сот россиян.
Согласно последнй информации “Новой газеты”, на борту самолета, вылетевшего из “Внуково” в Каракас, пассажиров не было.
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Венесуэлу прибыли бойцы частной военной компании (ЧВК) “группы Вагнера” чтобы усилить безопасность для президента Николаса Мадуро из-за нестабильной политической ситуации в стране.