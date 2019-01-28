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Из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс – СМИ

Из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс – СМИ

Киев  •  УНН

 • 16725 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В понедельник, 28 января, из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс Nordwind Airlines вместимостью 500 человек, сообщает УНН со ссылкой на “Новую Газету”.

Так, в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет “Боинг 777”. Это чартерный рейс № 9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

По информации “Новой Газеты”, вылетевший в Каракас борт только сегодня утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа.

По данным Flightradar24, прибытие российского “Боинга” в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.

Как отмечает издание, российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. МИД России так же не сообщил, планируется ли вывезти из страны несколько сот россиян.

Согласно последнй информации “Новой газеты”, на борту самолета, вылетевшего из “Внуково” в Каракас, пассажиров не было.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Венесуэлу прибыли бойцы частной военной компании (ЧВК) “группы Вагнера” чтобы усилить безопасность для президента Николаса Мадуро из-за нестабильной политической ситуации в стране.

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