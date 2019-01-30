Росія запевнила, що не знає про літак з 20 тоннами золота з Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відкинув звинувачення депутата національної асамблеї Венесуели Хосе Герра в спробі вивезти до РФ 20 тонн золота. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Немає такої інформації", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.
Представник Кремля зауважив, що "зараз потрібно дуже акуратно ставитися до різних "качок".
Він нагадав, що Росія вже заявляла про свою готовність допомагати у врегулюванні ситуації у Венесуелі.
"Росія готова сприяти врегулюванню внутрішньополітичної ситуації в Венесуелі, не втручаючись у внутрішні справи цієї країни. І Росія категорично проти втручання у внутрішні справи Венесуели будь-яких третіх країн", - запевнив Пєсков.
Раніше, 29 січня, у верифікованому Twitter-акаунті національної асамблеї Венесуели з'явився запис, зроблений від імені депутата Герра, який повідомив про отримання інформації від чиновників центрального банку Венесуели про нібито прибулий з Москви літак, який збирається вивезти з країни 20 т золота.