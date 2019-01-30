Россия заверила, что не знает о самолете с 20 тоннами золота из Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения депутата национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Герра в попытке вывезти в РФ 20 тонн золота. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Нет такой информации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля заметил, что "сейчас нужно очень аккуратно относиться к разным уткам".
Он напомнил, что Россия уже заявляла о своей готовности помогать в урегулировании ситуации в Венесуэле.
"Россия готова способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела этой страны. И Россия категорически против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы каких-либо третьих стран", - заверил Песков.
Ранее, 29 января, в верифицированном Twitter-аккаунте национальной ассамблеи Венесуэлы появилась запись, сделанная от имени депутата Герра, который сообщил о получении информации от чиновников центрального банка Венесуэлы о якобы прибывшем из Москвы самолете, который собирается вывезти из страны 20 т золота.