Венесуела повідомила про спробу вивезти в Росію 20 тонн золота
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Парламент Венесуели повідомив про спробу вивезти в Росію близько 20 тонн золота. Про це повідомляє опозиційний парламент Венесуели на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Ми вимагаємо надати всі подробиці. Це не золото Калікст Ортеги (глави Центрального банку Венесуели). Воно належить народу", - йдеться в повідомленні.
У парламенті додали, що отримали інформацію від Центрального банку Венесуели, що з Москви прибув літак, на якому збираються вивести золото.
Нагадаємо, Верховний суд Венесуели наклав заборону на лідера опозиції Хуана Гуайдо на виїзд за межі Боліваріанської Республіки і постановив заблокувати доступ до його банківських рахунків.
.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 29 января 2019 г.