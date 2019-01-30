Венесуэла сообщила о попытке вывезти в Россию 20 тонн золота
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Парламент Венесуэлы сообщил о попытке вывезти в Россию около 20 тонн золота. Об этом сообщает оппозиционный парламент Венесуэлы на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги(главы Центрального банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу", – говорится в сообщении.
В парламенте добавили, что получили информацию от Центрального банка Венесуэлы, что из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывести золото.
Напомним, Верховный суд Венесуэлы наложил запрет на лидера оппозиции Хуана Гуайдо на выезд за пределы Боливарианской Республики и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам.
.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 29 января 2019 г.