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Верховний суд Венесуели заборонив Хуану Гуайдо залишати країну

Верховний суд Венесуели заборонив Хуану Гуайдо залишати країну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Верховний суд Венесуели наклав заборону лідеру опозиції Хуану Гуайдо виїжджати за межі Боліваріанської Республіки і постановив заблокувати доступ до його банківських рахунків. Про це у вівторок повідомляється в Twitter інституції, передає УНН.

"Верховний суд в рішенні №1 від 29 січня ухвалив наступні заходи щодо Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: заборона на виїзд з країни без дозволу до завершення розслідування; заборона на продаж активів, що перебувають у власності, а також блокування доступу і заморозка банківських рахунків та / або будь-яких інших фінансових інструментів на території Венесуели", - йдеться в повідомленні.

Перед цим генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб повідомив про початок попереднього розслідування стосовно Гуайдо.

За його словами, розслідування пов'язане з "актами насильства, які відбулися в країні, починаючи з 22 січня".

США у відповідь пригрозили "серйозними наслідками тим, хто заподіє політику шкоду".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у країні з 22 січня відбувались масові протести та сутички з поліцією. Під час протестів щонайменше 791 осіб було затримано, а кількість загиблих у сутичках склала як мінімум 26 людей.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що понад 50 тисяч підрозділів народного ополчення з’явиться в країні в найближчі місяці.

З 10 по 15 лютого в республіки пройдуть військові навчання, які Мадуро раніше назвав “найважливішими” в її в історії.

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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

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Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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Як інформував УНН, за даними ООН щонайменше 40 осіб було вбито в ході сутичок у Венесуелі, охопленої протистоянням проурядових та опозиційних сил.

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