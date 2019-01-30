Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну

"Верховный суд в решении №1 от 29 января принял следующие меры по Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и заморозка банковских счетов и/или любых других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Перед этим генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о начале предварительного расследования в отношении Гуайдо.

По его словам, расследование связано с "актами насилия, которые произошли в стране, начиная с 22 января".

США в ответ пригрозили "серьезными последствиями тем, кто сделает политику вред".

Напомним, ранее сообщалось, что в стране с 22 января проходили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время протестов не менее 791 человек были задержаны , а количество погибших в столкновениях составила как минимум 26 человек.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 50 000 подразделений народного ополчения появится в стране в ближайшие месяцы.

С 10 по 15 февраля в республики пройдут военные учения, которые Мадуро ранее назвал "важнейшими" у нее в истории.

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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелась с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.

26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

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После чего власти Венесуэлы в воскресенье выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.

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Как информировал УНН, по данным ООН меньшей мере 40 человек были убиты в ходе столкновений в Венесуэле, охваченной противостоянием проправительственных и оппозиционных сил.