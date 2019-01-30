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Знайдена частина зниклого літака, на якому летів футболіст Сала

Знайдена частина зниклого літака, на якому летів футболіст Сала

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На французькому пляжі були виявлені частини сидінь літака, на якому нападник футбольного клубу "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала летів у Кардіфф. Про це повідомляє відділ розслідування авіаційних подій Великої Британії (AAIB), передає УНН з посиланням на The Guardian.

У відділенні повідомили, що частини літака були виявлені в понеділок, 28 січня.

Тепер співробітники відділу визначили область в чотири милі, яку хочуть обшукати в надії знайти залишок уламків.

“Вранці в понеділок, 28 січня, французьке бюро розслідувань безпеки повідомило нам, що частина подушки від сидіння була знайдена на пляжі біля Сюртенвілля на півострові Котантен. Друга подушка була знайдена в тому ж районі пізніше в той же день. Після попереднього огляду ми прийшли до висновку, що це, ймовірно, подушки із зниклого літака”, - сказав представник AAIB.

Подушки були виявлені AAIB на пляжі на північному сході Франції приблизно за 40 миль від місця зникнення літака над Гернсі.

Офіційний розшук зниклого футболіста був скасований у четвер всупереч бажанню його сім’ї.

Як повідомляв УНН, літак, на борту якого був нападник футбольного клубу “Кардіфф Сіті” Сала, прямував в Кардіфф, але зник з радарів 22 січня.

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