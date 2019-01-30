Знайдена частина зниклого літака, на якому летів футболіст Сала

КИЇВ. 30 січня. УНН. На французькому пляжі були виявлені частини сидінь літака, на якому нападник футбольного клубу "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала летів у Кардіфф. Про це повідомляє відділ розслідування авіаційних подій Великої Британії (AAIB), передає УНН з посиланням на The Guardian.