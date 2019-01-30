Найдена часть пропавшего самолёта, на котором летел футболист Сала
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На французском пляже были обнаружены части сидений самолёта, на котором нападающий футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала летел в Кардифф. Об этом сообщает отдел расследования авиационных происшествий Великобритании (AAIB), передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.
В отделении сообщили, что части самолета были обнаружены в понедельник, 28 января.
Теперь сотрудники отдела определили область в четыре мили, которую хотят обыскать в надежде найти остаток обломков.
“Утром в понедельник, 28 января, французское бюро расследований безопасности сообщило нам, что часть подушки от сиденья была найдена на пляже возле Сюртенвилля на полуострове Котантен. Вторая подушка была найдена в том же районе позднее в тот же день. Из предварительного осмотра мы пришли к выводу, что это, вероятно, подушки с пропавшего самолета”, — сказал представитель AAIB.
Подушки были обнаружены AAIB на пляже на северо-востоке Франции примерно в 40 милях от места исчезновения самолета над Гернси.
Официальный розыск пропавшего футболиста был отменен в четверг вопреки желанию его семьи.
Как сообщал УНН, самолет, на борту которого был нападающий футбольного клуба “Кардифф Сити” Сала, направлялся в Кардифф, но исчез с радаров 22 января.