«Самолет путина» заметили в воздушном пространстве беларуси

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«Самолет, который президент россии путин использует как командный штаб, только что влетел в воздушное пространство беларуси. Проверить, находится ли путин на борту, невозможно», - говориться в сообщение.

Дополнение

Как сообщала Белта шойгу прибыл в белорусь на переговоры с белорусским коллегой хрениным.

Отмечалось, что минобороны беларуси и россии обсудят вопросы военного сотрудничества.

россия и беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности.