россия и беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

Цитата

«министр обороны республики беларусь генерал-лейтенант виктор хренин и министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и подписали Протокол между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о внесении изменений в Соглашение между республикой беларусь и российской федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года», - говориться в сообщении.

Дополнение

Как сообщала Белта шойгу прибыл в белорусь на переговоры с белорусским коллегой хрениным.

Отмечалось, что минобороны беларуси и россии обсудят вопросы военного сотрудничества.

Добавим

Обучение вс рб и рф в беларуси продлены как минимум до 12 декабря.