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россия и беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

россия и беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Минобороны белоруссии сообщило, что с минобороны рф подписан протокол о внесении изменений в Соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, передает УНН.

Цитата

«министр обороны республики беларусь генерал-лейтенант виктор хренин и министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и подписали Протокол между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о внесении изменений в Соглашение между республикой беларусь и российской федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года», - говориться в сообщении.

Дополнение

Как сообщала Белта шойгу прибыл в белорусь на переговоры с белорусским коллегой хрениным.

Отмечалось, что минобороны беларуси и россии обсудят вопросы военного сотрудничества.

Добавим

Обучение вс рб и рф в беларуси продлены как минимум до 12 декабря.

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