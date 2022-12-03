росія та білорусь підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки

Цитата

«міністр оборони республіки білорусь генерал-лейтенант віктор хренін і міністр оборони російської федерації генерал армії сергій шойгу обговорили актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва та підписали Протокол між республікою білорусь та російською федерацією про внесення змін до Угоди між республікою білорусь і російською федерацією про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері від 19 грудня 1997», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як повідомляла Белта, шойгу прибув у Білорусь на переговори з білоруським колегою хреніним.

Зазначалося, що міноборони білорусі та росії обговорять питання військового співробітництва.

Додамо

Навчання вс рб і рф у білорусі продовжено як мінімум до 12 грудня.