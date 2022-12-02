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Учения вс беларуси и рф продлены как минимум до 12 декабря - мониторинг

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Обучение вс рб и рф в беларуси продлены как минимум до 12 декабря, передает УНН ссылаясь на мониторинговую группу Беларукі Гаюн.

Детали

График проведения учений свидетельствует, что 3-4 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы вс рф, на этой неделе будут работать без выходных: «Осиповичский», «Обуз-Лесновский», «Лепельский», «Доманово».

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так:

  • 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 10.12;
  • Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 09.12;
  • Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 10.12;
  • Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 11.12;
  • 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 09.12;
  • 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 12.12;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 11.12;
  • Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 11.12.

"Очередное продолжение учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продолжений составило 32 недели. Белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.

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