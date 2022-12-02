До білорусі прибули російські генерали — моніторингова група

Деталі

За інформацією моніторингової служби, вчора вранці на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський Ту-154М ВКС рф (RA-85686), що прилетів з аеродрому Чкаловський.

Цитата

“Відомо, що борт доставив до Мінська групи російських генералів. У пропагандистських ресурсах про цей візит поки не повідомлялося. На опублікованих кадрах наради у лукашенка російських генералів не зазначалося”, — йдеться у повідомленні.

Того ж ранку до повітряного простору рб ​​зайшов урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону росія (RA-09007). Борт прямував у бік Мінська. Хто знаходився на борту літака, поки не відомо.

24-25 листопада повідомлялося про візит групи російських генералів до рб. Тоді метою візиту називалася інспекція ходу військової підготовки так званого регіонального угруповання військ (РГВ) на полігонах рб. Про візит російських військових МО рб так і не повідомило. Можна припустити, що новий візит — це продовження “інспекції”, розпочатої тиждень тому.

Додамо

РФ перекинула до білорусі щонайменше 15 ЗРК “Тор-М2”.