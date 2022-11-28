рф перебросила в беларусь не менее 15 ЗРК "Тор-М2"

Детали

По информации группы, эшелон отправился с железнодорожной станции Ейск (Краснодарский край, рф) 25 ноября. Уже сегодня, 28 ноября в 10:00 он был замечен на железнодорожной станции Орша-Центральная (Орша, Витебская обл).

Пунктом назначения данного эшелона является железнодорожная станция Лесная (Барановичский район, Брестская обл.). Более того, по информации железнодорожников, это не последний военный эшелон из ЗРК "Тор-М2", который перебросили в беларусь.

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