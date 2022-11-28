рф перебросила в беларусь не менее 15 ЗРК "Тор-М2"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на канал железнодорожников беларуси информирует, что россия перебросила в республику большой эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники, информирует УНН.
Детали
По информации группы, эшелон отправился с железнодорожной станции Ейск (Краснодарский край, рф) 25 ноября. Уже сегодня, 28 ноября в 10:00 он был замечен на железнодорожной станции Орша-Центральная (Орша, Витебская обл).
Пунктом назначения данного эшелона является железнодорожная станция Лесная (Барановичский район, Брестская обл.). Более того, по информации железнодорожников, это не последний военный эшелон из ЗРК "Тор-М2", который перебросили в беларусь.
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