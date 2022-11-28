рф перекинула до білорусі щонайменше 15 ЗРК "Тор-М2"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на канал залізничників білорусі інформує, що рф перекинула до республіки великий ешелон з військовою технікою: не менше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки, інформує УНН.
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За інформацією групи, ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ (Краснодарський край, рф) 25 листопада. Вже сьогодні, 28 листопада о 10:00 його було помічено на залізничній станції Орша-Центральна (Орша, Вітебська обл).
Пунктом призначення даного ешелону є залізнична станція Лісова (Барановичський район, Брестська обл). Більше того, за інформацією залізничників, це не останній військовий ешелон із ЗРК "Тор-М2", які перекидають до білорусі.
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