Хочуть налякати: у ГУР прокоментували заяви про підготовку наступу з білорусі

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“Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було”, – зазначив Андрій Юсов.

Він підкреслив, що дуже важливо розуміти цілі ворога і не вестися на такі провокації.

“Ми не говоримо про те, що від режиму лукашенка немає загрози. Вона є, і лукашенко допомагає путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо”, – додав представник ГУР.

Нагадаємо

збройні сили республіки білорусь та російської федерації проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах щонайменше до 5 грудня.

Українська розвідка спростувала інформацію про можливий напад ворога на Україну з боку білорусі до кінця листопада.