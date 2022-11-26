Розвідка спростувала можливу атаку на Україну з білорусі до кінця листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська розвідка спростувала інформацію про можливий напад ворога на Україну з боку білорусі до кінця листопада. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Деталі
Розвідка зазначає, що в українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням рф та республіки білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада.
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“Дана інформація підсилюється анонімними „вкидами“ про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що мета такої інформаційної “спецоперації” — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.
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“Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого „вторгнення“ 25-28 листопада, а за кілька годин дата „вторгнення“ змістилася на 28-29 листопада”, — інформує розвідка.
Розвідка закликає громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
“Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
олександр лукашенко заявляв, що нібито білоруська армія не братиме участі у війні, розв’язаній росією проти України.
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов повідомляв, що від 10 до 15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України.