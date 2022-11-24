До 15 тисяч силовиків білорусі готові воювати проти України – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Від 10 до 15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур республіки білорусь готові взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції" росії. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення", – сказав Громов.
Також він оцінив низькою готовність збройних сил республіки білорусь вести самостійні наступальні дії.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ звернувся із заявою до білорусів не дати втягнути себе у війну росії проти України та попередив про можливий теракт на Білоруській АЕС.