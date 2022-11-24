До 15 тисяч силовиків білорусі готові воювати проти України – Генштаб

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"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур республіки білорусь готові взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції" росії. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення", – сказав Громов.

Також він оцінив низькою готовність збройних сил республіки білорусь вести самостійні наступальні дії.

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Генштаб ЗСУ звернувся із заявою до білорусів не дати втягнути себе у війну росії проти України та попередив про можливий теракт на Білоруській АЕС.