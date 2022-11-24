рф готує провокацію на Білоруській АЕС – Генштаб

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«Громадяни Республіки Білорусь, спецслужби російської федерації готують провокації на вашій території. Метою їхніх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема атомна електростанція Островець. Керівництву росії начхати на життя російських громадян, тим більше на життя білорусів та українців. Їхні методи не нові: терор, залякування, операції під чужим прапором. Все це використовується з однією метою: будь-якими шляхами втягнути Білорусь у війну з Україною. Білоруси, ваша безпека та ваше майбутнє у ваших руках. Вимагайте від вашого керівництва неухильного дотримання ст.18 Конституції РБ, згідно з якою Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав. Ваш уряд вже частково порушив Конституцію, дозволивши військову агресію росії проти України з використанням вашої території. Не дозволяйте втягувати вас у війну ще більше. Україна не вважає вашу країну, тим більше, ваш народ, ворогом. Ми не плануємо і не збираємося проводити жодних агресивних дій на території Білорусі. Це офіційна позиція України», – повідомляє Генштаб.

Нагадаємо

Україна готова до будь-яких дій з боку Білорусі, тому зараз відбувається зміцнення кордону.