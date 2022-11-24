рф готовит провокацию на Белорусской АЭС – Генштаб

Цитата

«Граждане Республики Беларусь, спецслужбы российской федерации готовят провокации на вашей территории. Целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция Островец. Руководству рф плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы: террор, запугивание, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью: любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной. Белорусы, ваша безопасность и ваше будущее в ваших руках. Требуйте от вашего руководства неукоснительного соблюдения ст.18 Конституции РБ, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, позволив военную агрессию рф против Украины с использованием вашей территории. Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше. Украина не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории беларуси. Это официальная позиция Украины», – сообщает Генштаб.

Напомним

Украина готова к любым действиям со стороны беларуси, поэтому сейчас происходит укрепление границы.



