До 15 тысяч силовиков беларуси готовы воевать против Украины – Генштаб

Цитата

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур республики беларусь готовы принять участие в так называемой "специальной военной операции" россии. Прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения", – сказал Громов.

Также он оценил низкой готовности вооруженных сил республики беларусь вести самостоятельные наступательные действия.

Напомним

Генштаб ВСУ обратился с заявлением к белорусам не дать втянуть себя в войну россии против Украины и предупредил о возможном теракте на Белорусской АЭС.