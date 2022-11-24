До 15 тысяч силовиков беларуси готовы воевать против Украины – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. От 10 до 15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур республики беларусь готовы принять участие в так называемой "специальной военной операции" россии. Прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения", – сказал Громов.
Также он оценил низкой готовности вооруженных сил республики беларусь вести самостоятельные наступательные действия.
Напомним
Генштаб ВСУ обратился с заявлением к белорусам не дать втянуть себя в войну россии против Украины и предупредил о возможном теракте на Белорусской АЭС.