Разведка опровергла возможную атаку на Украину из Беларуси до конца ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская разведка опровергла информацию о возможном нападении врага на Украину со стороны Беларуси до конца ноября. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
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Разведка отмечает, что в украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой рф и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября.
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“Данная информация усиливается анонимными „вбросами“ о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что цель такой информационной “спецоперации” — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных Сил на востоке и на юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну.
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“Кроме того, такие сообщения имеют целью цели посеять панику среди украинского общества и являются частью враждебных информационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного „вторжения“ 25-28 ноября, а за несколько часов дата „вторжения“ сместилась на 28-29 ноября”, — информирует разведка.
Разведка призывает граждан не подвергаться на враждебные провокации и доверять только официальным источникам информации.
“Отмечаем, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту наших северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага. Кроме того, сообщаем, что по данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Александр Лукашенко заявлял, что якобы белорусская армия не будет принимать участие в войне, развязанной россией против Украины.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов сообщал, что от 10 до 15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины.