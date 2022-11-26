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Разведка опровергла возможную атаку на Украину из Беларуси до конца ноября

Разведка опровергла возможную атаку на Украину из Беларуси до конца ноября

Киев • УНН

 • 1026339 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская разведка опровергла информацию о возможном нападении врага на Украину со стороны Беларуси до конца ноября. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Подробности

Разведка отмечает, что в украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой рф и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября.

Цитата

“Данная информация усиливается анонимными „вбросами“ о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что цель такой информационной “спецоперации” — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных Сил на востоке и на юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну.

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“Кроме того, такие сообщения имеют целью цели посеять панику среди украинского общества и являются частью враждебных информационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного „вторжения“ 25-28 ноября, а за несколько часов дата „вторжения“ сместилась на 28-29 ноября”, — информирует разведка.

Разведка призывает граждан не подвергаться на враждебные провокации и доверять только официальным источникам информации.

“Отмечаем, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту наших северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага. Кроме того, сообщаем, что по данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Александр Лукашенко заявлял, что якобы белорусская армия не будет принимать участие в войне, развязанной россией против Украины.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов сообщал, что от 10 до 15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины.

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