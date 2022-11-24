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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Білоруська армія не братиме участі у війні - Лукашенко

Білоруська армія не братиме участі у війні - Лукашенко

Київ • УНН

 • 3022841 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Білоруська армія не братиме участі у війні, розв'язаній Росією проти України, запевняє диктатор Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Цитата

"Якщо ми безпосередньо збройними силами, живою силою вплутаємось у цей конфлікт, ми нічого до цього не додамо, а зробимо навпаки гірше. Це не роль Білорусі у цьому конфлікті", - сказав Лукашенко.

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За його словами, Білорусь задіяна у цій війні "за багатьма напрямами", але без безпосередньої участі військових.

"Ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живої сили туди не вводимо, тому що в цьому нема потреби", - стверджує білоруський правитель.

Нагадаємо

Від 10 до 15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов

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