Білоруська армія не братиме участі у війні - Лукашенко

Цитата

"Якщо ми безпосередньо збройними силами, живою силою вплутаємось у цей конфлікт, ми нічого до цього не додамо, а зробимо навпаки гірше. Це не роль Білорусі у цьому конфлікті", - сказав Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Над білоруссю і далі літають літаки-носії гіперзвукових ракет "Кинжал"

За його словами, Білорусь задіяна у цій війні "за багатьма напрямами", але без безпосередньої участі військових.

"Ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живої сили туди не вводимо, тому що в цьому нема потреби", - стверджує білоруський правитель.

Нагадаємо

Від 10 до 15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов