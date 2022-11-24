Над білоруссю і далі літають літаки-носії гіперзвукових ракет "Кинджал"

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"В повітряному просторі білорусі продовжуються польоти літаків МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Зберігається загроза завдання ракетних ударів, авіаційних ударів, а також застосування ударних безпілотних апаратів по території України", - розповів Громов.

Орім того, на території білорусі, а також в брянській, курській та бєлгородській областях рф, не зафіксовано формування ворожих ударних угруповань для наступальних дій.

Також Громов оцінив низькою готовність збройних сил республіки білорусь вести самостійні наступальні дії.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ звернувся із заявою до білорусів не дати втягнути себе у війну росії проти України та попередив про можливий теракт на Білоруській АЕС.