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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28183 перегляди

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Над білоруссю і далі літають літаки-носії гіперзвукових ракет "Кинджал"

Над білоруссю і далі літають літаки-носії гіперзвукових ракет "Кинджал"

Київ • УНН

 • 979701 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У повітряному просторі білорусі тривають польоти літаків МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Деталі

"В повітряному просторі білорусі продовжуються польоти літаків МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Зберігається загроза завдання ракетних ударів, авіаційних ударів, а також застосування ударних безпілотних апаратів по території України", - розповів Громов.

Орім того, на території білорусі, а також в брянській, курській та бєлгородській областях рф, не зафіксовано формування ворожих ударних угруповань для наступальних дій.

Також Громов оцінив низькою готовність збройних сил республіки білорусь вести самостійні наступальні дії.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ звернувся із заявою до білорусів не дати втягнути себе у війну росії проти України та попередив про можливий теракт на Білоруській АЕС.

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