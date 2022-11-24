Над белорусью и дальше летают самолеты-носители гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В воздушном пространстве беларуси продолжаются полеты самолетов МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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"В воздушном пространстве беларуси продолжаются полеты самолетов МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов, авиационных ударов, а также применения ударных беспилотных аппаратов по территории Украины", - рассказал Громов.
Кроме того, на территории беларуси, а также в брянской, курской и белгородской областях россии, не зафиксировано формирование вражеских ударных группировок для наступательных действий.
Также Громов оценил низкой готовность вооруженных сил республики беларусь вести самостоятельные наступательные действия.
Напомним
Генштаб ВСУ обратился с заявлением к белорусам не дать втянуть себя в войну россии против Украины и предупредил о возможном теракте на Белорусской АЭС.