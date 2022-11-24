Над белорусью и дальше летают самолеты-носители гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Детали

"В воздушном пространстве беларуси продолжаются полеты самолетов МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов, авиационных ударов, а также применения ударных беспилотных аппаратов по территории Украины", - рассказал Громов.

Кроме того, на территории беларуси, а также в брянской, курской и белгородской областях россии, не зафиксировано формирование вражеских ударных группировок для наступательных действий.

Также Громов оценил низкой готовность вооруженных сил республики беларусь вести самостоятельные наступательные действия.

Напомним

Генштаб ВСУ обратился с заявлением к белорусам не дать втянуть себя в войну россии против Украины и предупредил о возможном теракте на Белорусской АЭС.