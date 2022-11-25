У Києві укріплюють оборону: обладнуються потужні фортифікаційні споруди

Цитата

«За даними Командування Сухопутних військ ЗС України, на теперішній момент не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку», - йдеться в повідомленні.

Проте в КМВА зауважують, що це не привід нехтувати захистом столиці та безпекою громадян.

«Тому військові, разом із цивільними інженерами та будівельниками проводять роботи з нарощування оборонних спроможностей міста, обладнуються потужні фортифікаційні укріплення. На взводних та ротних опорних пунктах сили оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу. Також встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота триває. Будь-які, навіть гіпотетичні спроби противника захопити столицю – приречені.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України роблять все можливе, щоб протистояти можливому наступу на Київ знову. Як повідомляв заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, оборонні рубежі будуються не лише в межах Києва, а й у всіх напрямках, де загроза залишається реальною.



Військово-політична влада республіки білорусь постійно нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, перекладаючи свою відповідальність на Україну. У коментарі УНН речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що Україна, в свою чергу, не нападає, а обороняється та продовжує укріплювати власні позиції.