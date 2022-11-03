У Генштабі поінформували про можливий наступ на Київ: ЗСУ намагатимуться випередити противника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Збройні Сили України наразі роблять все можливе, щоб протистояти можливому наступу на Київ знову. Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, оборонні рубежі будуються не лише в межах Києва, а й у всіх напрямках, де загроза залишається реальною, передає УНН.
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"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію", - сказав Громов.
Деталі
Громов констатував, що у випадку повторного наступу на Київ, це не буде ні для кого таємниця, населення буде поінформовано.
"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.
Доповнення
Попри оголошення про завершення мобілізації, росія продовжує її проводити у прихованому режимі.
Зберігається загроза наступу з території білорусі, проте ударне угруповання, яке може загрожувати Україні, там зможуть сформувати лише через два-три місяці.