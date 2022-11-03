У Генштабі поінформували про можливий наступ на Київ: ЗСУ намагатимуться випередити противника

Цитата

"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію", - сказав Громов.

Деталі

Громов констатував, що у випадку повторного наступу на Київ, це не буде ні для кого таємниця, населення буде поінформовано.

"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.

Доповнення

Попри оголошення про завершення мобілізації, росія продовжує її проводити у прихованому режимі.

Зберігається загроза наступу з території білорусі, проте ударне угруповання, яке може загрожувати Україні, там зможуть сформувати лише через два-три місяці.