Для підготовки ударного угруповання у білорусі необхідно два-три місяці - Генштаб

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“До білорусі на даний час здійснюється переміщення військовослужбовців росії, переважно укомплектованих мобілізованими. Тому ми розуміємо, що для підготовки цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців, злагодження підрозділів і відповідно спланувати та визначити якісь завдання. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Це можливо не раніше, ніж через два-три місяці”, - сказав Громов.

Деталі

Він додав, що угруповання Сил оборони продовжують вести стабілізаційні та оборонні операції. Водночас, у цілому ситуація навколо створення спільного угруповання військ рф та білорусі залишається неоднозначною.

“З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня нашої країни на північний напрям. Проте, у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, що може бути задіяно в агресії проти України", - зазначив бригадний генерал.

Наразі фіксується перекидання здебільшого підрозділів першої танкової армії, насамперед — другої мотострілецької дивізії, з російської території разом з технікою та щойно мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах білорусі.

"Так, упродовж жовтня переміщено близько 1,5 тисячі залізничних платформ з озброєнням військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад сотню вантажних вагонів з військовим майном", — додав Громов.

Окрім цього, з території білорусі продовжують завдати ударів по території України.

"Особлива роль тут відводиться авіабазі в районі населеного пункту Лунінець Брестської області, де розміщено іранські безпілотні літальні апарати, а також розміщується певна кількість їх операторів", — повідомив Громов.

Відповідаючи на запитання, чи будуть попереджені цивільні перед можливим наступом ворога, зокрема на Київщині, Громов відповів: "Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва, а й у тих місцях, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо ускладнити ситуацію. Стосовно оповіщення населення про наступ противника, звичайно, це не буде ні для кого таємниця, але докладатимемо зусиль для того, щоб випередити противника в намаганні захоплення наших територій".

Він додав, що це не означає, що ЗСУ будуть вести бойові дії на території росії чи білорусі, а йдеться про стійкий захист своїх кордонів.

Доповнення

Голова міноборони білорусі повідомив про плани проведення спільно з росією військових навчань у 2023 році.