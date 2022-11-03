Для підготовки ударного угруповання у білорусі необхідно два-три місяці - Генштаб

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 309 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 3216 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 46097 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 155423 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134333 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166206 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191920 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224346 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225525 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455200 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117853 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120523 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 110860 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121177 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50152 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 155416 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455198 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 408093 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 617092 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740830 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22345 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38833 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101915 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 137017 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220483 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Для підготовки ударного угруповання у білорусі необхідно два-три місяці - Генштаб

Для підготовки ударного угруповання у білорусі необхідно два-три місяці - Генштаб

Київ • УНН

 • 3474147 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У білорусі можуть сформувати ударне угруповання, що може загрожувати Україні, лише через два-три місяці. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“До білорусі на даний час здійснюється переміщення військовослужбовців росії, переважно укомплектованих мобілізованими. Тому ми розуміємо, що для підготовки цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців, злагодження підрозділів і відповідно спланувати та визначити якісь завдання. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Це можливо не раніше, ніж через два-три місяці”, - сказав Громов.

Деталі

Він додав, що угруповання Сил оборони продовжують вести стабілізаційні та оборонні операції. Водночас, у цілому ситуація навколо створення спільного угруповання військ рф та білорусі залишається неоднозначною.

“З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня нашої країни на північний напрям. Проте, у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, що може бути задіяно в агресії проти України", - зазначив бригадний генерал.

Наразі фіксується перекидання здебільшого підрозділів першої танкової армії, насамперед — другої мотострілецької дивізії, з російської території разом з технікою та щойно мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах білорусі.

"Так, упродовж жовтня переміщено близько 1,5 тисячі залізничних платформ з озброєнням військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад сотню вантажних вагонів з військовим майном", — додав Громов.

Окрім цього, з території білорусі продовжують завдати ударів по території України.

"Особлива роль тут відводиться авіабазі в районі населеного пункту Лунінець Брестської області, де розміщено іранські безпілотні літальні апарати, а також розміщується певна кількість їх операторів", — повідомив Громов.

Відповідаючи на запитання, чи будуть попереджені цивільні перед можливим наступом ворога, зокрема на Київщині, Громов відповів: "Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва, а й у тих місцях, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо ускладнити ситуацію. Стосовно оповіщення населення про наступ противника, звичайно, це не буде ні для кого таємниця, але докладатимемо зусиль для того, щоб випередити противника в намаганні захоплення наших територій".

Він додав, що це не означає, що ЗСУ будуть вести бойові дії на території росії чи білорусі, а йдеться про стійкий захист своїх кордонів.

Доповнення

Голова міноборони білорусі повідомив про плани проведення спільно з росією військових навчань у 2023 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаМультимедіа
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69